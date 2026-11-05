Costa: "America Latina conti sull'Ue" per un partenariato strategico globale

L'America Latina "può contare sull'Unione Europea". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, partecipando oggi al vertice Ibero-americano a Madrid.

"Guardando al futuro - ha affermato - si apre davanti a noi una concreta finestra di opportunità. È giunto il momento di trasformare i nostri stretti legami in un autentico punto di forza strategico".

"Gli accordi siglati o rinnovati negli ultimi due anni tra l'Unione Europea e attori regionali chiave, come il Mercosur, il Messico e il Cile – ha continuato - conferiscono un impulso straordinario a questa ambizione condivisa, estendendosi ben oltre il piano commerciale per abbracciare altri ambiti vitali del nostro rapporto".

Il prossimo vertice Unione Europea-Celac, che si terrà a Bruxelles nel 2027, "rappresenterà un'eccellente occasione per compiere ulteriori passi avanti in questa direzione. Invito tutti i capi di Stato e di Governo a partecipare e a contribuire attivamente al suo successo".

"Puntiamo - ha aggiunto Costa - a un partenariato radicato nei valori e negli interessi che condividiamo; un partenariato capace di rafforzare la nostra autonomia, la nostra resilienza e la nostra capacità di far sentire la nostra voce con maggiore autorevolezza sullo scenario globale".

Questo, ha concluso, "ci consentirà di offrire maggiori opportunità, sicurezza e stabilità ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Questo deve essere, innanzitutto, il nostro obiettivo comune".