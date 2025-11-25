circle x black
Cerca nel sito
 

Creduta morta bussa dalla bara: stava per essere cremata

Una 65enne era stata data per morta ma si è risvegliata in un tempio vicino Bangkok. Trasferita d’urgenza in ospedale: ecco cosa è davvero successo

Creduta morta bussa dalla bara: stava per essere cremata
25 novembre 2025 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Creduta morta, stava per essere cremata, quando ha bussato dall'interno della bara per segnalare che era viva. E' successo in Thailandia, in un tempio buddista alla periferia di Bangkok, dove il personale è rimasto "sorpreso" nel sentire il leggero bussare proveniente dalla cassa di legno. A quel punto, il direttore del tempio, Pairat Soodthoop ha chiesto che venisse aperta e ha visto la donna "aprire leggermente gli occhi". "Deve aver bussato per un bel po' di tempo", ha raccontato.

Secondo il fratello della donna 65enne, erano stati i funzionari locali della località in cui viveva a comunicare che la sorella era morta, senza che gli venisse consegnato alcun certificato di morte. Proprio mentre Soodthoop cercava di spiegare come ottenerlo, il personale del tempio ha sentito un leggero bussare provenire dall'interno della bara. Una volta appurato che la donna era viva, il responsabile del tempio buddista ha disposto che venisse immediatamente trasferita in ospedale, dove un medico ha riferito che la 65enne aveva sofferto di una grave ipoglicemia, escludendo che avesse subito un arresto respiratorio o cardiaco.

La donna, secondo il racconto del fratello, era allettata da un paio d'anni e, con il peggioramento delle sue condizioni di salute, sembrava che avesse smesso di respirare sabato scorso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cremazione tempio buddista ipoglicemia Thailandia donna creduta morta Risveglio nella bara
Vedi anche
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza