Cybersicurezza, presentato il programma "Cyberbridge" di cooperazione con paesi africani

È stato presentato a Roma progetto "CyberBridge - Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa", realizzato da Fondazione MedOr congiuntamente con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Come spiegato nel corso dell'incontro, il progetto "Cyberbridge" è rivolto a paesi africani ed è concepito per integrare competenze tecniche e capacità di policy favorendo un approccio multilivello alla resilienza digitale attraverso formazione specialistica, diplomazia e governance del cyberspazio.