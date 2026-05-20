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Dazi Ue-Usa: Tridico (M5S) denuncia "Caporetto" per made in Italy

Il capodelegazione del M5S al Parlamento Europeo Pasquale Tridico definisce l'accordo commerciale Ue-Usa una "Caporetto" per il made in Italy, criticando i dazi e la penalizzazione dell'export.

Il capodelegazione del M5S Pasquale Tridico - Fotogramma/Ipa
Il capodelegazione del M5S Pasquale Tridico - Fotogramma/Ipa
20 maggio 2026 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'intesa raggiunta nella notte sull'accordo commerciale Ue-Usa è una "Caporetto per il made in Italy" e non c'è alcun motivo per "esultare". Lo afferma in una nota il capodelegazione del M5S nel Parlamento Europeo Pasquale Tridico.

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"Ma come si fa - dice - a esultare per l’accordo commerciale Ue-Usa raggiunto nella notte fra i negoziatori europei? Siamo davanti a una Caporetto per il nostro made in Italy, che verrà penalizzato da dazi unilaterali del 15% rispetto ai prodotti a stelle e strisce che, in alcuni casi, non pagano nemmeno le tasse sui profitti che generano. Avremmo dovuto quantomeno negoziare, per provare a riequilibrare questi dazi, una digital service tax da applicare ai giganti del web".

"Nonostante alcune clausole di tutela - prosegue - l’accordo siglato in Scozia resta una zavorra per l’economia europea, visto che penalizzerà le imprese italiane che vivono di export. Trump, tra l’altro, si è dimostrato un partner inaffidabile, visto che ha più volte minacciato di imporre ulteriori dazi al 25% ad auto e camion fabbricati in Europa, in palese violazione dei precedenti accordi. Il Movimento 5 Stelle si opporrà nel voto al Parlamento Europeo alla sua ratifica", conclude.

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accordo Ue Usa dazi Pasquale Tridico Ue M5S
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