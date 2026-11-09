105 anni e non sentirli. Carmen Lorea, una donna spagnola che abita a Pamplona, ha rivelato i segreti della sua longevità, fatta di passeggiate e una dieta particolare. Lorea ha raccontato la sua routine in un'intervista al media iberico 'Diario de Navarra'. La donna è nata a Peralta, in provincia di Navarra, nel 1921 e lo scorso 31 ottobre ha festeggiato il suo 105esimo compleanno.

La donna, figlia maggiore di quattro fratelli, ha iniziato a lavorare fin da bambina: "Dovevo andare al fiume a lavare i panni, aiutavo nei campi. Non ho mai smesso da quando ero piccola, ma Dio mi ha dato la salute", ha raccontato, ricordando, con qualche difficoltà, anche il suo soggiorno a Barcellona, "non so quanti anni ho trascorso lì, avevo una mente molto lucida, una memoria fantastica, ora è vuota". L'anziana ha incontrato il marito, di mestiere camionista, a Peralta, e insieme si sono trasferiti a Pamplona: "È morto dieci anni fa, ed era più bello di me".

La coppia ebbe tre figli, due maschi, uno dei quali è morto anni fa, e una femmina. La donna vive da sola con una figlia ed è una grande appassionata di calcio, tifosa dell'Osasuna e del Barcellona.

Carmen e José ebbero due figli e una figlia. Attualmente, la centenaria vive da sola con Rosa in via Abejeras, poiché il suo altro figlio, un uomo celibe "e una bravissima persona", è venuto a mancare. Il suo terzo figlio è sposato e le ha dato un nipote e una nipote , "molto intelligenti", che lei ama moltissimo. Nonostante l'età gode di ottima salute, nonostante cinque mesi fa si sia fratturata l'anca. La donna si è sottoposta a un intervento chirurgico e si è ripresa rapidamente, anche se gira per casa con un deambulatore, mentre quando esce una una sedia a rotelle nei tragitti più lunghi.

Lorea passeggia spesso per Pamplona insieme alla figlia, visitando i luoghi più iconici della città, riparandosi nel campus universitario se la giornata è particolarmente calda: "Sono pigra sia quando esco di casa, sia quando ci rientro", ha rivelato la donna, "rientriamo senza fretta dalle nostre passeggiate, quando ci stanchiamo di stare fuori, alle tre del pomeriggio o anche alle dieci di sera se usciamo alle cinque".

L'anziana, oltre ad andare a letto molto tardi, segue anche un'alimentazione particolare: mangia di tutto. "Spesso mangio un panino con le sardine o con del buon bacon, possibilmente iberico, ma amo anche le mele, le crocchette, la pancetta di maiale fritta e i churros".