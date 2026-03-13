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Energia, Fidanza (Fdi/Ecr): "Revisione Ets in summit Ue grazie a Meloni"

Per il capodelegazione di Fratelli d'Italia a Strasburgo il Consiglio Europeo dovrebbe chiedere la "sospensione" delle norme sullo scambio di quote di Co2.

Giorgia Meloni (Fotogramma)
Giorgia Meloni (Fotogramma)
13 marzo 2026 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La revisione "urgente" delle norme Ue sull'Ets "entra nelle conclusioni del prossimo Consiglio Europeo, grazie soprattutto al coraggio e alla tenacia di Giorgia Meloni". Lo dichiara il capodelegazione di Fdi nel Parlamento Europeo Carlo Fidanza (gruppo Ecr).

Per Fidanza, "è necessario che l’Ue sia ancora più determinata: occorre sospendere immediatamente le tasse carboniche sulle nostre bollette per dare sollievo concreto alle imprese e alle famiglie che già oggi iniziano a scontare i rincari legati alla crisi iraniana. Di fronte a queste proposte concrete, la sinistra non trova di meglio da fare che attaccare Meloni per un presunto e inesistente isolamento, finendo col difendere quei fondi speculativi che continuano ad arricchirsi con lo scambio delle quote di Co2".

"Si riempiono la bocca di lotta agli extraprofitti e, quando hanno l’occasione concreta per fare l’interesse nazionale e fermare la speculazione, preferiscono l’ideologia green e la solita contrapposizione frontale al governo", conclude.

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Ets Energia Carlo Fidanza Giorgia Meloni summit Ue
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