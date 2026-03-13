Energia, Fidanza (Fdi/Ecr): "Revisione Ets in summit Ue grazie a Meloni"

La revisione "urgente" delle norme Ue sull'Ets "entra nelle conclusioni del prossimo Consiglio Europeo, grazie soprattutto al coraggio e alla tenacia di Giorgia Meloni". Lo dichiara il capodelegazione di Fdi nel Parlamento Europeo Carlo Fidanza (gruppo Ecr).

Per Fidanza, "è necessario che l’Ue sia ancora più determinata: occorre sospendere immediatamente le tasse carboniche sulle nostre bollette per dare sollievo concreto alle imprese e alle famiglie che già oggi iniziano a scontare i rincari legati alla crisi iraniana. Di fronte a queste proposte concrete, la sinistra non trova di meglio da fare che attaccare Meloni per un presunto e inesistente isolamento, finendo col difendere quei fondi speculativi che continuano ad arricchirsi con lo scambio delle quote di Co2".

"Si riempiono la bocca di lotta agli extraprofitti e, quando hanno l’occasione concreta per fare l’interesse nazionale e fermare la speculazione, preferiscono l’ideologia green e la solita contrapposizione frontale al governo", conclude.