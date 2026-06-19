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Energia Ue: proposta separata sui parametri Ets per l'industria

Il Consiglio Ue chiede alla Commissione una proposta separata sui parametri Ets per l'industria, preservando il ruolo del sistema nella transizione energetica.

L'Ets mette un prezzo alle emissioni di anidride carbonica delle industrie.
L'Ets mette un prezzo alle emissioni di anidride carbonica delle industrie.
19 giugno 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio Europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta "separata" sui benchmark dell'Ets. Nelle conclusioni sulla competitività, il Consiglio Europeo "prende atto dell'intenzione della Commissione Europea di presentare entro la metà di luglio 2026 una proposta concreta sulla revisione del sistema Ets, comprese le quote gratuite e, al contempo, di presentare una proposta separata per affrontare le preoccupazioni espresse da alcuni settori industriali in merito ai parametri di riferimento dell'Ets, preservando al contempo il ruolo essenziale dell'Ets nella transizione climatica ed energetica".

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Ets Ue Consiglio Europeo parametri Ets
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