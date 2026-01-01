circle x black
Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: "Almeno 40 morti durante festa di Capodanno"

La polizia ha parlato di molte vittime nell'incendio, avvenuto nella lussuosa località sciistica. Farnesina: "Verifiche su eventuale presenza di italiani"

Il bar svizzero a fuoco
Il bar svizzero a fuoco
01 gennaio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarebbero almeno quaranta i morti in un'esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di Crans-Montana oggi, martedì 1 gennaio, come riporta il quotidiano svizzero Blick.

L'incendio nel bar 'Le Constellation' sarebbe scoppiato nel seminterrato, informa la polizia parlando con i media locali, mentre si svolgevano i festeggiamenti di Capodanno intorno all'1.30. Filmati non verificati circolati sui social media mostrano un incendio scoppiato in un bar, dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il Capodanno. Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri e i pompieri per domare l'incendio. Si indaga sulle cause di quanto accaduto.

La polizia ha comunicato che è stata istituita una linea di assistenza telefonica per le famiglie delle persone colpite. Crans-Montana è una lussuosa località sciistica situata nel cuore delle Alpi svizzere, a circa due ore dalla capitale svizzera Berna. Lo scoppio è avvenuto mentre nel bar erano presenti più di cento persone, ha precisato un portavoce della polizia cantonale. Il locale poteva ospitare 400 persone.

Le cause dell'esplosione

L'esplosione potrebbe essere stata causata da dispositivi pirotecnici, scrive il quotidiana Brick. Le indagini sono in corso per accertare le cause effettive. Polizia, vigili del fuoco ed elicotteri sono sul posto e l'area è completamente transennata, così come è è stato imposto un divieto di sorvolo su Crans-Montana.

Farnesina: "Verifiche su eventuale presenza di italiani"

"La Farnesina e il Consolato a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana, dove alcune esplosioni e un grave incendio in un ristorante hanno provocato morti e feriti" riferisce la Farnesina. "Sono in corso verifiche sull’eventuale coinvolgimento di connazionali in raccordo con le autorità locali".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
esplosione stazione sci svizzera svizzera esplosione esplosione crans montana oggi esplosione bar svizzera oggi
