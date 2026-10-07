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"Ci servono 7mila euro ogni mese, finiamo sempre in rosso", le difficoltà di una famiglia di sei figli e due gatti

Una coppia spagnola ha raccontato le proprie difficoltà economiche

Soldi - Ipa/Fotogramma
Soldi - Ipa/Fotogramma
07 ottobre 2026 | 13.56
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Una famiglia di sei figli, e due gatti, fatica ad arrivare a fine mese. Le conseguenze della crisi economica che sta attraversando economica stanno avendo pesanti ripercussioni specialmente sui nuclei numerosi, come quello di José e Rocio, una coppia spagnola che ha dovuto rivedere la propria organizzazione per far quadrare i conti e riuscire ad arrivare a fine mese,

Intervistati da 'Andalucia 360', i due genitori hanno raccontato le proprie difficoltà economiche, soprattutto nel fare la spesa: "Quando andiamo al supermercato riempiamo quasi tre carrelli, spendendo in media tra i 300 e i 400 euro a settimana. Cerchiamo sempre offerte e buoni sconto, valutiamo l'offerta migliore ovunque e andiamo da un supermercato all'altro. Ho le app dei tre supermercati più grandi; mi collego la sera, controllo le offerte di ogni negozio e annoto su un quaderno cosa devo comprare in ogni supermercato. Due o tre anni fa, la spesa settimanale ci costava circa 150 euro". Oggi, i costi mensili possono raggiungere i 1200 euro.

Non c'è molto spazio per lo shopping: "Di solito i nostri figli si scambiano i vestiti, perché non possiamo permetterci di comprarne di nuovi. Siamo arrivati al punto che alcuni di loro hanno un'altezza e un peso simili e così si scambiano semplicemente i vestiti ", ha detto la donna, che ha poi ammesso come, al presentarsi di spese impreviste, finiscano per andare in rosso sulla carta di credito: "Spesso iniziamo il mese in rosso. Abbiamo un carico di pagamenti così pesante che non possiamo permetterci di non lavorare: se ci riposiamo, non riusciamo a pagare".

Alla fine, il conto per riuscire a coprire tutte le esigenze della famiglia ogni mese è salato, tra affitto, cibo, benzina e utenze: "Mensilmente, direi che spendiamo tra i seimila e settima euro", ha risposto l'uomo.

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famiglia soldi famiglia debiti
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