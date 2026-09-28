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Intelligenza artificiale, Gates: "Può innescare eventi da un miliardo di morti"

Il cofondatore di Microsoft non ha risposto alla domanda se potesse "porre fine all'umanità"

Bill Gates - Afp
Bill Gates - Afp
28 settembre 2026 | 10.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'intelligenza artificiale è certamente abbastanza potente da poter innescare eventi che causano un miliardo di morti". Lo ha affermato il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, intervistato dalla Nbc: "Anche se è piuttosto difficile raggiungere il 100%, non c'è mai stata un'arma potente quanto la combinazione di persone con cattive intenzioni che utilizzano i più recenti strumenti di intelligenza artificiale".

Durante l'intervista, Gates, che in precedenza aveva avvertito che l'intelligenza artificiale avrebbe potuto essere il "più grande strumento di uguaglianza" o la "peggiore fonte di ingiustizia" senza un qualche tipo di regolamentazione umana, non ha risposto alla domanda se la tecnologia potesse "porre fine all'umanità", ma ha sostenuto che potrebbe innescare eventi in grado di causare un numero elevato di morti.

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intelligenza artificiale eventi da un miliardo di morti
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