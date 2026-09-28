"L'intelligenza artificiale è certamente abbastanza potente da poter innescare eventi che causano un miliardo di morti". Lo ha affermato il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, intervistato dalla Nbc: "Anche se è piuttosto difficile raggiungere il 100%, non c'è mai stata un'arma potente quanto la combinazione di persone con cattive intenzioni che utilizzano i più recenti strumenti di intelligenza artificiale".

Durante l'intervista, Gates, che in precedenza aveva avvertito che l'intelligenza artificiale avrebbe potuto essere il "più grande strumento di uguaglianza" o la "peggiore fonte di ingiustizia" senza un qualche tipo di regolamentazione umana, non ha risposto alla domanda se la tecnologia potesse "porre fine all'umanità", ma ha sostenuto che potrebbe innescare eventi in grado di causare un numero elevato di morti.