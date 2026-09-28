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Regeni, è attesa per la sentenza. La legale della famiglia: "Stare qui è una vittoria ma non ci accontentiamo" - Video

28 settembre 2026 | 10.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo qui oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, in salita", così l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni.

"Grazie alla scorta mediatica e al popolo giallo. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo", dice Ballerini arrivando a piazzale Clodio per l'ultima udienza del processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto dieci anni fa. Per oggi è attesa la sentenza.

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giulio regeni regeni giulio regeni sentenza alessandra bellerini
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