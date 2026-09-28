circle x black
Cerca nel sito
 

L'Iran gela Trump: "Non sono previsti nuovi colloqui con Usa"

Teheran smentisce il presidente americano che aveva dichiarato ad Axios di aspettarsi una ripresa a breve dei negoziati

L'Iran gela Trump:
28 settembre 2026 | 09.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non sono previsti nuovi colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti, nonostante Donald Trump abbia lasciato intendere che avrebbero potuto riprendere rapidamente. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa governativa iraniana Irna. "La delegazione iraniana presente a New York (nell'ambito dell'Assemblea generale dell'Onu, ndr) non prevede negoziati con gli Stati Uniti", scrive Irna, citando una fonte vicina alla delegazione. Donald Trump aveva dichiarato ieri ad Axios di aspettarsi una ripresa a breve dei colloqui con l'Iran, all'indomani del suo rifiuto di un piano formulato da Teheran per riaprire entro sette giorni lo stretto di Hormuz.

Il nodo nucleare

Secondo quanto riporta riporta il Wall Street Journal i mediatori stanno esercitando pressioni sull'Iran affinché faccia alcune concessioni sul suo programma nucleare al fine di riavviare i colloqui per il cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Fonti coinvolte nei colloqui indicano che le possibilità di convincere l'Iran a placare Trump sulla questione per lui più importante sono scarse. Tuttavia, l'Iran ha fornito ai mediatori pochissimi segnali di una sua disponibilità a discutere del programma nucleare. I leader iraniani sono convinti della loro capacità di resistere a un prolungato blocco americano o a una nuova ondata di bombardamenti statunitensi, secondo funzionari mediorientali che mantengono contatti regolari con Teheran.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran iran usa iran trump iran news iran news oggi iran guerra
Vedi anche
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza