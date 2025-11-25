circle x black
Gaza, Hamas consegna corpo altro ostaggio: in Israele l'identificazione

La salma trovata a Nuseirat, nel centro della Striscia. Se confermata identità restano i corpi senza vita di due ostaggi in mano ai miliziani

25 novembre 2025 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Hamas e la Jihad islamica hanno consegnato il corpo di un ostaggio a Israele. Secondo la Jihad, il corpo è stato ritrovato ieri a Nuseirat, nel centro di Gaza. I militari delle Forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza hanno ricevuto il feretro consegnato alla Croce Rossa nella parte centrale della Striscia di Gaza. Se l'identità dell'ostaggio verrà confermata una volta riportata la salma in Israele, Hamas dovrebbe riconsegnare ancora i corpi di due ostaggi.

L'Idf ispezionerà il feretro prima di avvolgerlo nella bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia officiata da un rabbino militare. La salma verrà quindi trasportata all'istituto di medicina legale Abu Kabir a Tel Aviv per l'identificazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ostaggio Israele Gaza gaza news gaza oggi gaza hamas israele hamas israele news israele oggi israele ultime notizie
