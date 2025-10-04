circle x black
Cerca nel sito
 

Gaza, riunione d'urgenza di Netanyahu senza Smotrich e Ben-Gvir: il retroscena

Il premier non valuterebbe in modo positivo la risposta di Hamas al piano Trump, ma il governo "va avanti assecondando l'impegno Usa perché non ha altra opzione"

Benjamin Netanyahu - Afp
Benjamin Netanyahu - Afp
04 ottobre 2025 | 11.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe convocato consultazioni d'emergenza nella notte dopo la risposta di Hamas al piano Trump per "la fine del conflitto a Gaza". A rivelare il retroscena è il sito di notizie israeliano Ynet, secondo cui erano presidenti i vertici della Difesa, il ministro della Difesa, Israel Katz, e il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, ma non erano stati invitati i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

Secondo fonti dell'entourage di Netanyahu citate nelle scorse ore da Channel 12, il premier non valuterebbe in modo positivo la risposta di Hamas al piano Trump e sarebbe rimasto sorpreso dalla reazione del tycoon.

"La considerano per lo più come una risposta negativa - emerge alle notizie rilanciate dal Times of Israel -. Ma vanno avanti assecondando l'impegno Trump perché non hanno altra opzione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Netanyahu gaza news gaza trump gaza piano trump israele hamas
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza