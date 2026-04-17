Gb: centenario Elisabetta, da Burberry a Launer collezioni ispirate ai suoi outift

La Royal Collection Trust ha riunito in una mini capsule abiti e accessori, rielaborati e rieditati, partendo dai capi che la sovrana scomparsa prediligeva

Dalla maison Launer a Burberry, da Fulton al profumo Floris, dalla griffe Dents allo scozzese Kinloch Anderson celebrano il centenario della nascita della regina Elisabetta II (Londra, 21 aprile 1926) con mini collezioni ispirate ai capi amati dalla sovrana scomparsa. La Royal Collection Trust ha riunito in una mini capsule abiti e accessori, rielaborati e rieditati partendo dall'abbigliamento, spesso quotidiano e non solo per le grandi occasioni, che Queen Elizabeth prediligeva. Una collezione speciale, 'la serie del centenario' che comprende un vasto assortimento di 'tartan' Old Steward, declinati nei colori tipici dei clan scozzesi, il verde, il senape, il blu, l'azzurro cielo, ispirato alle Highlands, terra a cui la sovrana inglese era molto legata, dove trascorreva le vacanze estive, nel castello di Balmoral, 'la sua residenza del cuore' e dove ha scelto di morire. Accanto ad una collezione di cucchiani e tazze da thè, sulle tonalità di colori sobri, mai accessi, come gli abiti e i cappellini che amava indossare, dal giallo, al rosa poudre, al celeste cielo, anche gli immancabili foulard e i trench Burberry, spesso fotografati nelle lunghe passeggiate all'aria aperta o alla guida della sua Range Rover personalizzata. Immancabile nella short list, che celebra il centenario della regina Elisabetta II, la 'Traviata Bag', relizzata dallo storico marchio Launer.

Stessa borsa, accanto alla 'Royal' (non poteva essere diversamente...) e ad una terza creata appositamente per lei, negli oltre 70 anni e 214 giorni di regno. Ne possedeva circa 200 esemplari, tutte simili, quasi sempre dello stesso colore nero (anche per se per l'occasione Launer ha lanciato la 'Traviata bag', in un formato ridotto, verde foresta, all'interno rivestito di tessuto tartan. 'Capo' fondamentale, per queen Elizabeth, la borsetta, per lanciare silenziosi messaggi 'in codice' al suo staff durante gli incontri e le conversazioni private. Burberry, accanto ai foulard di seta, ai trench, alle sciarpe in cachemire, ha realizzato mini spille corgi, gli amati cani della regina che nel corso della sua lunga esistenza hanno sempre abitato le dimore reali e i castelli, in tutto 30, discendenti da Susan, il corgi che le fu regalato per il suo 18esimo compleanno.

Elisabetta II possedeva solo ombrelli trasparenti, elegantissimi nella loro assoluta semplicità, perchè, come amava ripetere, 'una regina deve sempre poter essere vista'. La griffe Fulton lo mette in vendita nelle sue boutique a sole 35 sterline, mentre quello in versione tartan a 30 sterline. E se una signora non deve mai uscire senza guanti...l'imperativo suona quasi assoluto per queen Elizabeth che amava indossare le creazioni di Dents, storico marchio inglese nato nel 1777 e che per l'occasione sfoggia due modelli in verde e bleu marine, cuciti a mano e in cuoio di montone. Ed ancora il tartan che regna sovrano in questa mini collezione di capi per il centenario della regina Elisabetta II. Corgi Socks, un' impresa di famiglia nata nel 1892 e giunta alla sesta generazione, gli Jones, con quartiere generale nel Carmarthenshire, nel Galles, realizza calzini fatti a mano. Pochette e cravatte di seta per lo specialista scozzese del ramo Kinloch Andersen (data di nascita 1868), e l'eau de toilette Floris al profumo di gelsomino, liberamente ispirato ai giardini del palazzo di Buckingham, ai castelli di Windsor e Holyroodhouse in Scozia.