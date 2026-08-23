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AfD vuole la Germania fuori dall'euro: "E usciremo da Schengen"

La leader Weidel: "La Germania stava decisamente meglio prima dell'introduzione dell'euro"

Alice Weidel - (Fotogramma)
Alice Weidel - (Fotogramma)
23 agosto 2026 | 21.46
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

La Germania abbandoni l'euro ed esca dall'area Schengen, chiuda le frontiere nazionali e imponga un regime migratorio molto più rigido. Questo l'appello della leader dell'AfD, Alice Weidel, che promette di battersi per raggiungere questi obiettivi se entrasse a far parte del governo federale. Mentre il partito guadagna terreno nei sondaggi, in una intervista a Zdf Weidel ha sostenuto che la Germania era economicamente più forte prima dell'adozione della moneta unica. "La Germania stava decisamente meglio prima dell'introduzione dell'euro", ha affermato, descrivendo l'euro come una valuta instabile e indebolita.

Weidel ha aggiunto che oggi la Germania non beneficia più di una valuta forte e ha sostenuto che l'indebolimento dell'euro ha comportato una perdita di ricchezza per le famiglie. Per quanto riguarda la politica migratorie e le frontiere, Weidel ha detto che "le chiuderemo e usciremo da Schengen". A suo avviso, le frontiere interne aperte dell'Europa minacciano la sicurezza nazionale.

Weidel ha inoltre chiesto un inasprimento radicale delle politiche in materia di asilo, espulsione e cittadinanza. E ha affermato che la Germania sta affrontando un'eccessiva immigrazione clandestina. Secondo Weidel, l'AfD aumenterebbe le espulsioni e ridurrebbe le naturalizzazioni.

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afd germania afd euro germania
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