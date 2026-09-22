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Germania: Repp (Sdp), 'ora l'Ue dimostri che la democrazia porta risultati'

'Bene la nostra rimonta, ma preoccupa la vittoria dell'AfD', dice all'Adnkronos l'eurodeputata eletta in Meclemburgo-Pomerania anteriore, dove ha trionfato l'estrema destra. Il fenomeno avviene in tutta Europa, la risposta 'non può essere copiare le loro politiche': serve 'dimostrare che democrazia produce risultati'

- © European Union 2026 - Source : EP
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22 settembre 2026 | 15.34
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 2 minuti

All'indomani delle elezioni regionali tedesche, l'Unione europea "deve dimostrare che la democrazia produce risultati: su posti di lavoro e costo della vita accessibile, sulla sicurezza, su regioni forti e su opportunità per i giovani, ovunque essi vivano". Lo dichiara all'Adnkronos Sabrina Repp, eurodeputata del Partito socialdemocratico tedesco (Sdp/S&D) eletta nel Land di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, dove ha vinto l'estrema destra di AfD. Proprio in questa veste Repp afferma di vedere il risultato "come una responsabilità precisa: quella di avvicinare l'Europa alle persone e di garantire che le politiche europee abbiano un impatto tangibile nelle loro comunità".

L'eurodeputata parla di "sentimenti contrastanti", dato che l'Spd, con la sua capolista Manuela Schwesig, "ha realizzato una rimonta straordinaria negli ultimi mesi". Al contempo, prosegue, "non possiamo ignorare il messaggio centrale di queste elezioni: un partito di estrema destra è diventato la prima forza politica" nel suo Land. Dopo un risultato del genere, prosegue l'europarlamentare, "nessun partito democratico può semplicemente riprendere la solita routine".

Al centro degli sviluppi c'è la fiducia degli elettori, evidenzia Repp, secondo cui in troppi "non credono più che la politica democratica sia in grado di migliorare la loro vita quotidiana e di offrire sicurezza e prospettive per il futuro. Riconquistare questa fiducia richiede di ascoltare, ma soprattutto di produrre risultati concreti sulle problematiche che i cittadini sperimentano ogni giorno". Riflessioni che secondo lei hanno rilevanza anche a livello europeo, dato che il fenomeno "non è esclusivamente tedesco. In tutta Europa, i partiti di estrema destra stanno guadagnando consenso sfruttando la frustrazione, l'insicurezza e la perdita di fiducia nelle istituzioni politiche. La risposta non può essere copiare le loro politiche".

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Sabrina Repp Sdp AfD Meclemburgo Pomerania Anteriore Germania Pe Ue Manuela Schwesig
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