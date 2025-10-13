circle x black
Vertice in Egitto, Trump elogia Meloni: "Bellissima donna, negli Usa non posso dirlo" - Video

Le parole del presidente statunitense a margine del summit sulla pace in Medio Oriente

Giorgia Meloni e Donald Trump - Ipa
13 ottobre 2025 | 20.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Giovane e bellissima", con queste parole Donald Trump parla di Giorgia Meloni a margine del summit sulla pace in Medio Oriente. "Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo - negli Stati Uniti, di solito, è la fine della carriera se lo fai - ma correrò il rischio: è una donna giovane e bellissima. Voleva essere qui, è incredibile. In Italia è una politica di grande successo. Non ti dispiace se dico che sei bellissima? Perché lo sei davvero", dice il presidente americano mentre alle spalle ha la premier italiana e gli altri leader esteri.

Già prima di posare per la foto di rito il presidente aveva salutato Meloni con una calorosa stretta di mano davanti a flash e telecamere e le aveva detto: "Beautiful woman". La premier italiana era l'unica donna presente tra gli oltre venti leader internazionali riuniti a Sharm el-Sheikh per il vertice sulla pace in Medio Oriente.

