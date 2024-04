Giornata dell’Europa, Giordani (Civita): “Monumenti simbolo colorati di blu”

"Come associazione abbiamo voluto promuovere l’illuminazione di luoghi iconici della cultura, sia delle grandi città d’arte che dei piccoli borghi, per rimarcare lo stretto collegamento tra la nostra identità e l'Europa". Lo ha detto Simonetta Giordani, segretario generale dell’associazione Civita, presentando una delle molte iniziative organizzate per la Giornata dell’Europa, che cade il 9 maggio. Gli eventi legati a questa ricorrenza sono stati illustrati in occasione della conferenza stampa, svoltasi nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli in piazza Venezia a Roma, durante la quale è stata lanciata la campagna istituzionale in vista del voto europeo i prossimi 8 e 9 giugno.