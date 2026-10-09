circle x black
Cerca nel sito
 

Guerra in Iran, attacchi Houthi contro l'aeroporto di Riad: morti 3 cittadini sauditi

Una delle vittime è un pilota di Saudia Airlines. Condanna dal Pakistan

- (X - Afp)
- (X - Afp)
09 ottobre 2026 | 10.58
Piero Spinucci
LETTURA: 1 minuti

E' di tre cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel regno feriti il bilancio di due attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale 'King Khalid' di Riad. Lo ha reso noto l'Aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, mentre il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita (Saudia Airlines). Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Due giorni fa, altre tre persone - tutte di nazionalità straniera - erano morte in attacchi lanciati dagli Houthi contro l'aeroporto di Riad e quello di Abhan, nel sud dell'Arabia Saudita.

Una delle vittime è un pilota di Saudia Airlines, come riporta al-Arabiya, tv satellitare di proprietà saudita, precisando che la compagnia aerea ha reso noto che si tratta del pilota Hamoud Ali al-Kalthami. La compagnia aerea ha anche precisato che non c'erano passeggeri a bordo del velivolo danneggiato nell'attacco.

Intanto, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha condannato gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. "In conformità con l'Accordo di Difesa della Mecca e le decisioni recentemente prese dal suo Comitato Strategico Politico e di Sicurezza, ci impegniamo a tutelare la sovranità, l'integrità territoriale e la sicurezza dell'Arabia Saudita. Gli Houthi devono fermare questi attacchi", ha scritto sulla piattaforma social X.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra in iran attacchi houthi houthi riad
Vedi anche
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews
Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni - Video
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video
Pensioni, novità e adeguamento in arrivo a novembre - Video
'Ndrangheta, latitante si nascondeva in un villaggio turistico - Il video della cattura
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video
Legge elettorale, l'opposizione riempie l'Aula di cartelli 'Truffa' e 'Imbroglio' - Video
'Palazzo della droga' a Roma, iniziata la demolizione a Tor Sapienza - Video
News to go
Legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza