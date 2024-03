Secondo i militari israeliani, Hamas è barricato all'interno della struttura: bombe contro reparto maternità e pronto soccorso. Al via missione Baerbock in Egitto, Israele e Cisgiordania

I miliziani di Hamas si sono barricati all'interno dell'ospedale al-Shifa e stanno lanciando esplosivi all'interno del reparto maternità e del pronto soccorso. Lo sostengono i militari delle Forze di difesa israeliana (Idf), affermando che ci sono ''miliziani di Hamas nascosti attorno all'ospedale" al-Shifa e hanno sparato contro le forze israeliane, ''causando ingenti danni agli edifici dell'ospedale''. I militari israeliani stanno assediando al-Shifa da una settimana.

Risoluzione su cessate il fuoco, nuovo voto al Consiglio sicurezza Onu

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi una nuova bozza di risoluzione che chiede il ''cessate il fuoco sostenibile e permanente'' nella Striscia di Gaza dopo che la Cina e la Russia hanno posto il veto venerdì su quella proposta dagli Stati Uniti.

La nuova bozza chiede ''un cessate il fuoco immediato'' in concomitanza con il Ramadan, il mese sacro all'Islam, iniziato lo scorso 10 marzo. Il documento chiede anche ''il rilascio incondizionato e immediato di tutti gli ostaggi'' ancora trattenuti nell'enclave palestinese e la ''rimozione degli ostacoli per la consegna di aiuti umanitari'' alla popolazione di Gaza.

Al via missione Baerbock in Egitto, Israele e Cisgiordania

Missione in Egitto, oggi, per la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock. L'obiettivo è quello di portare avanti i negoziati con i funzionari egiziani per alleviare la crisi umanitaria che sta colpendo la popolazione della Striscia di Gaza e fermare i nuovi progetti espansionistici di Israele. Al Cairo, Baerbock incontrerà il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Successivamente volerà in Israele per quella che sarà la sua sesta visita nel Paese dall'attacco del 7 ottobre.

In serata è previsto un incontro a Ramallah, in Cisgiordania, tra Baerbock e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas alla presenza del capo della diplomazia palestinese Malki.