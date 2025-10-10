La deputata fa l'haka in Parlamento e la seduta viene sospesa. Succede in Nuova Zelanda, dopo l'insediamento di una nuova deputata. Oriini Kaipara, maori, viene eletta e dopo il discorso di presentazione celebra la sua elezione con una haka, a cui si uniscono persone che assistono alla seduta. L'haka all'interno dell'aula parlamentare non è una novità assoluta, si tratta di una situazione che si è già verificata in passato.

NEW: New Zealand parliament suspended after an unplanned haka broke out following newly elected PM Te Pati Maori's Oriini Kaipara's speech.



Kaipara: ✋😵‍💫



Speaker of the House Gerry Brownlee: "No, not that. The guarantee was that would not be taking place... Unreal."



Kaipara:… pic.twitter.com/36YMOJUhyH — Collin Rugg (@CollinRugg) October 9, 2025

Lo speaker della Camera, Gerry Brownlee, non approva. "No, questo no", dice. "Era stato garantito che non sarebbe successo... Non è possibile", dice. Quindi, scatta lo stop: "Seduta sospesa".