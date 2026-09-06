Il figlio dell'ex presidente Joe Biden ha voluto anche ricordare la propria battaglia contro le dipendenze, spiegando di aver raggiunto di recente i sette anni e mezzo di sobrietà

Hunter Biden non esclude una candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Intervistato dal conduttore radiofonico John Catsimatidis, il figlio dell'ex presidente Joe Biden ha inizialmente affermato di "non aver ancora preso una decisione", per poi scherzare sulla possibilità di scendere in campo: "Se avrò il tuo sostegno, forse dovrò farlo". Biden ha tuttavia sottolineato che i democratici dispongono di "una squadra incredibile", citando i governatori Andy Beshear e Jb Pritzker. "Personalmente, adoro Gavin Newsom", ha aggiunto.

La sua battaglia contro le dipendenze

"A prescindere da chi sarà il candidato, voglio che il prossimo presidente si impegni su una cosa: rispettare lo Stato di diritto. Si impegni nell'idea che crediamo in questa repubblica costituzionale e nelle aspirazioni degli americani comuni - ha proseguito Hunter Biden - Voglio davvero, davvero che chiunque sia il nostro presidente abbia successo. Ma soprattutto che riesca a mantenere questo Paese al sicuro. È la sua responsabilità principale".

Biden ha infine ricordato la propria battaglia contro le dipendenze, spiegando di aver recentemente raggiunto sette anni e mezzo di sobrietà e affermando che ciò che gli sta più a cuore oggi sono "i 50 milioni di americani che continuano a soffrire e a stare male a causa delle loro dipendenze".

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