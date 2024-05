Il Top Gun italo-americano che controlla la regione più insidiosa al mondo

L'Ammiraglio Samuel Paparo ha da poco assunto il vertice del Comando dell’Indo-Pacifico per gli Stati Uniti (Indopacom), con la responsabilità di affrontare le crescenti sfide nella regione. Alla cerimonia di insediamento, che si è tenuta alle Hawaii, ha definito le pretese invadenti ed espansionistiche della Cina nell'Indo-Pacifico “illegali, coercitive, aggressive e ingannevoli”, aggiornando la definizione di zona “grigia” del Mar Cinese Meridionale. “Anche Russia, Corea del Nord e le organizzazioni estremiste violente” rientrano nella categoria secondo Paparo, soprannominato “Pappy”.

“Ci impegneremo per la risoluzione pacifica di qualsiasi crisi o conflitto, ma non commettiamo errori... saremo pronti a combattere qualsiasi avversario che minacci la pace, la sicurezza, la stabilità e il benessere della nazione e dei nostri alleati e partner” ha aggiunto durante il passaggio di consegne con il comandante uscente, John Aquilino. Che, commosso, ha detto, “dormirò sonni tranquilli, anzi, sarà la prima volta che dormirò da tre anni, sapendo che Pappy è ai comandi”.

Durante la cerimonia, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha aggiunto che la Cina “è l’unico Paese con la volontà e la capacità di dominare l’Indo-Pacifico”, ed “esercita un comportamento sempre più coercitivo”.

Paparo negli scorsi tre anni ha guidato la Flotta del Pacifico della Marina, che ha accelerato gli esperimenti con i sistemi senza equipaggio. Nel 2022 ha istituito la prima divisione della Marina per i vascelli senza equipaggio; questo mese ne verrà istituita una seconda. Più di recente, ha auspicato la creazione di una forza di centinaia o migliaia di piccoli droni – un “hellscape”, paesaggio infernale - che potrebbe aiutare a respingere una forza d'invasione cinese da Taiwan.

Originario di Morton, Pennsylvania, si è laureato alla Villanova University ed è stato nominato ufficiale nel 1987. È figlio di un ex marine arruolato e nipote di un marinaio che ha combattuto nella Seconda guerra mondiale. Ha conseguito un Master of Arts in Studi Internazionali presso la Old Dominion University e un Master of Science in Analisi dei Sistemi presso la Naval Postgraduate School. Si è inoltre laureato presso l'Air Command and Staff College, l'Air War College, il Naval War College e la Joint and Combined Warfighting School. Aviatore della Marina degli Stati Uniti, è diplomato “Top Gun” e ha volato per oltre 6.000 ore su F-14, F-15 e F/A-18 e 1.100 atterraggi su portaerei. 37 anni nella Marina, ha lavorato anche con l’aeronautica e operato in Arabia Saudita e Islanda.

L’ammiraglio Paparo ha origini italo-americane, proprio come Lisa Franchetti, alla guida della US Navy, prima donna a ricoprire questo ruolo.