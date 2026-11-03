Imprese in Europa: von der Leyen difende Eu Inc.

La Commissione Europea si sta "battendo con determinazione" per mantenere elevato il livello di ambizione del 28esimo regime per le imprese, Eu Inc., nel confronto con Consiglio e Parlamento. Lo ha spiegato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, stamani parlando in un convegno dedicato alle startup a Bruxelles.

"Il mercato unico - ha detto - è la risorsa più preziosa dell'Europa. Un mercato di 450 milioni di persone, uno dei più grandi e prosperi al mondo. Perché, allora, i nostri innovatori non riescono a sfruttarne appieno le dimensioni? Un imprenditore che desidera espandersi in tutta Europa si trova ancora di fronte a un labirinto di norme e requisiti eterogenei. Invece di un unico mercato, deve confrontarsi con 27 ordinamenti giuridici e oltre 60 diverse tipologie di società a livello nazionale. Vogliamo cambiare questa situazione con Eu Inc., il cosiddetto ventottesimo regime".

Si tratta, ha continuato, di "una forma societaria unica e semplice, valida in tutta Europa. Eu Inc. consente agli imprenditori di costituire una società interamente online, da qualsiasi luogo in Europa, nel giro di 48 ore e con una spesa inferiore ai 100 euro. Questo agevola l'avvio, la crescita e l'espansione delle imprese in tutto il continente. Noi, come Commissione, abbiamo avanzato una proposta ambiziosa e, credetemi, ci stiamo battendo con determinazione affinché questa ambizione venga mantenuta nel confronto con il Parlamento e il Consiglio. Eu Inc. non deve trasformarsi in una nave pesante e lenta; deve rimanere quel motoscafo agile e veloce di cui avete bisogno", ha concluso.