Almeno 24 i feriti. L'esplosione, che ha provocato un incendio, è avvenuta nei pressi della stazione della metropolitana di Forte rosso. Polizia: "Tutte le ipotesi al vaglio"

E' di otto morti e almeno 24 feriti il bilancio dell'esplosione di un'auto oggi in India, nei pressi della stazione della metropolitana di Forte rosso, nel centro di Nuova Delhi.

L'esplosione, che ha provocato un incendio che ha danneggiato tre o quattro veicoli vicini, è avvenuta - per cause ancora in fase di accertamento - nei pressi dell'uscita 1 della stazione della metro. A Nuova Delhi e in tutto lo stato dell'Uttar Pradesh è stato dichiarato lo stato di massima allerta.

"Tutte le ipotesi sono al vaglio", ha dichiarato la polizia indiana alla Bbc. "Alcune persone sono rimaste uccise, altre ferite", si è limitato a dire ai giornalisti Satish Golcha, commissario di polizia.

Tutto è avvenuto poco prima delle 19 ora locale quando un veicolo che procedeva a velocità ridotta si è fermato al semaforo rosso per poi esplodere, ha aggiunto il commissario sulla dinamica di quanto accaduto.