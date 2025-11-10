circle x black
Cerca nel sito
 

India, auto esplode vicino fermata metro in centro a Nuova Delhi: 8 morti

Almeno 24 i feriti. L'esplosione, che ha provocato un incendio, è avvenuta nei pressi della stazione della metropolitana di Forte rosso. Polizia: "Tutte le ipotesi al vaglio"

L'esplosione a Nuova Delhi (Afp)
L'esplosione a Nuova Delhi (Afp)
10 novembre 2025 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' di otto morti e almeno 24 feriti il bilancio dell'esplosione di un'auto oggi in India, nei pressi della stazione della metropolitana di Forte rosso, nel centro di Nuova Delhi.

L'esplosione, che ha provocato un incendio che ha danneggiato tre o quattro veicoli vicini, è avvenuta - per cause ancora in fase di accertamento - nei pressi dell'uscita 1 della stazione della metro. A Nuova Delhi e in tutto lo stato dell'Uttar Pradesh è stato dichiarato lo stato di massima allerta.

"Tutte le ipotesi sono al vaglio", ha dichiarato la polizia indiana alla Bbc. "Alcune persone sono rimaste uccise, altre ferite", si è limitato a dire ai giornalisti Satish Golcha, commissario di polizia.

Tutto è avvenuto poco prima delle 19 ora locale quando un veicolo che procedeva a velocità ridotta si è fermato al semaforo rosso per poi esplodere, ha aggiunto il commissario sulla dinamica di quanto accaduto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
auto esplode india auto esplode nuova delhi esplosione india esplosione nuova delhi
Vedi anche
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza