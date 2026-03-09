circle x black
Dubai, jet contro drone iraniano: l'attacco tra i turisti in spiaggia - Video

La scena condivisa sui social

Il duello - Twitter
09 marzo 2026 | 20.11
Redazione Adnkronos
In spiaggia a Dubai ombrelloni aperti e turisti in costume, in cielo scene di guerra. Un video condiviso sui social mostra un F-16E dell'aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti che piomba a bassa quota sulla spiaggia di Al Mamzar per abbattere un drone iraniano in avvicinamento.

La scena è rapida, le persone in spiaggia restano dove sono ma alzano gli occhi al cielo per seguire ciò che sta accadendo.

dubai drone dubai news iran guerra iran ultime notizie
