La Spagna si smarca e non offre sostegno all'azione di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La posizione di Madrid ha spinto il Pentagono a ritirare una decina di aerei cisterna KC-135 dispiegati nella base di Moron de la Frontera, e, in misura minore, a Rota, usati per il rifornimento in aria dei caccia. Gli Stati Uniti hanno trasferito gli aerei in Francia e in Germania. La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha sottolineato che gli accordi di cooperazione, che stabiliscono le regole per la permanenza delle truppe americane in Spagna, prescrivono che queste "devono operare nell'ambito della legalità internazionale" mentre ora sono impegnate in azioni unilaterali, senza il sostegno di organizzazioni multinazionali, come Onu, Nato e Ue. "Le basi non daranno appoggio, a meno che non sia necessario dal punto di vista umanitario", ha aggiunto, sottolineando che fino a quando "non ci sarà una soluzione, il trattato non sarà applicato".

"Ogni Paese prende le proprie decisioni di politica estera. La Spagna ha una posizione molto chiara: la voce dell'Europa deve essere in questo momento una voce di equilibrio e moderazione, lavorare per la de-esclation e perché si torni al tavolo negoziale", ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares. "Una logica di violenza come quella che stiamo vivendo porta ad una spirale di violenza e azioni militari unilaterali fuori dalla Carta delle Nazioni Unite, fuori da qualsiasi azione, nessuno ha un obiettivo chiaro. L'Europa deve difendere il diritto internazionale, la de-escalation e i negoziati".

Il premier Pedro Sanchez si è espresso con un tweet: "Nelle ultime ore l'Iran ha attaccato Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait e Oman. Condanniamo fermamente tutti gli attacchi illegali e indiscriminati contro i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e altri paesi della regione. Condanniamo inoltre il lancio di missili da parte di Hezbollah e l'attacco di Israele al Libano", ha scritto sottolineando che "la violenza genera solo altra violenza", senza entrare nel merito in relazione alla posizione iberica. Sanchez ha aggiunto che ''le bombe colpiscono obiettivi militari, ma colpiscono anche strade, aeroporti, scuole e le case di civili innocenti. È necessario interrompere immediatamente questa spirale e tornare al quadro della diplomazia e del dialogo''.