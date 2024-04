Israele attacca in Libano e frena su accordo Gaza - Ascolta

Fonti israeliane hanno ridimensionato la possibilità di un accordo imminente su Gaza nelle trattative indirette tra le parti in corso al Cairo, come avevano lasciato intendere alcune informazioni trapelate sui media. Dopo Israele anche fonti palestinesi a Gaza gelano l'ottimismo arrivato dall'Egitto, secondo cui un accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi sarebbe vicino. Intanto dopo il ritiro dell'Idf dal sud di Gaza e da Khan Yunis dove stanno rientrando gli sfollati palestinesi, aerei israeliani hanno colpito ed ucciso la notte scorsa Ali Ahmed Hassin, comandante delle Forze Radwan dell'organizzazione terroristica Hezbollah nella regione di Hajir in Libano. Daniel Hagari, portavoce dell'esercito.