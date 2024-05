Israele prende il controllo del lato palestinese del valico di Rafah - Ascolta

Le forze di difesa israeliane hanno chiuso e preso il controllo del lato palestinese del valico di Rafah con l'Egitto in quanto secondo informazioni di intelligence veniva usato per scopi terroristici. Nell'operazione sono stati uccisi 20 miliziani, mentre sono stati localizzati tre tunnel. Inoltre è stata colpita e distrutta un'auto carica di esplosivo lanciata contro un carro armato israeliano. L'Idf inoltre ha chiuso il valico di Erez tra Israele e nord Gaza mentre cresce l'attesa per la risposta che il governo di Netanyahu darà dopo l’accettazione da parte di Hamas della proposta di cessate il fuoco frutto della mediazione di Egitto e Qatar sullo sfondo dell'operazione a Rafah che ha ottenuto il via libera del gabinetto di guerra israeliano.