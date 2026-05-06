Sta facendo il giro del web una foto scattata a un soldato israeliano che, mentre fuma, infila una sigaretta nella bocca di una statua della Madonna. L'immagine, secondo l'emittente pubblica Kan, sarebbe stata pubblicata sui social dai militari e scattata nel villaggio di Debel, nel sud del Libano. Lo scatto ha provocato nuove polemiche per il presunto oltraggio a simboli religiosi cristiani e per il clima di tensione con la comunità locale, mentre - secondo Ynet - le Idf stanno indagando sull'accaduto.

Non è il primo episodio del genere nel Libano meridionale. Il mese scorso, sempre a Debel, un altro soldato delle Idf era stato ripreso mentre distruggeva a colpi di martello una statua di Gesù, provocando lo sdegno della comunità cristiana. In quel caso, il militare e il collega che aveva documentato la scena erano stati rimossi dal servizio operativo e condannati a 30 giorni di carcere.

📸 Israeli soldier desecrating a Virgin Mary statue by placing a cigarette in its mouth in southern Lebanon. pic.twitter.com/tD1xiVCnQn — Clash Report (@clashreport) May 6, 2026

Nelle scorse ore, invece, un colono israeliano è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sputava più volte davanti alla porta di ingresso della Cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme. Rivolgendosi alle telecamere, con aria di sfida, il colono ha anche usato il dito medio per formare il simbolo della croce. Il video è stato rilanciato dall'emittente al-Jazeera, che ha ricordato che la cattedrale di San Giacomo è una chiesa armena costruita nel XII secolo.