Italia-Emirati, aperta a Padova conferenza Mbz University sugli studi religiosi

Conoscenza, dialogo, spiritualità e ricerca sono al centro della Prima Conferenza Internazionale sugli Studi Religiosi della Mohamed Bin Zayed University for Humanities (Mbzuh) di Abu Dhabi, organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e l’Università del Piemonte Orientale. Oggi e domani, Padova riunisce studiosi e ricercatori provenienti da cinque continenti per un confronto internazionale sul tema “Religion and Shared Humanity: Contemporary Approaches in Theology and Religious Studies”, dedicato alle nuove prospettive della ricerca teologica e degli studi religiosi e al loro rapporto con le società contemporanee.

La giornata inaugurale si è aperta oggi nella Sala delle Edicole di Palazzo del Capitanio, con la cerimonia alla presenza di Marco Ferrante, Prorettore vicario con delega alla Didattica dell’Università degli Studi di Padova, di Omar Habtour Alderei, Presidente dell’Autorità Generale per gli Affari Islamici, le Fondazioni e la Zakat e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mohamed Bin Zayed University for Humanities e di Menico Rizzi, Rettore dell’Università del Piemonte Orientale. “E’ un onore rappresentare oggi il nostro Ateneo con oltre 800 anni di storia nell’ambito di un’ iniziativa nella quale religione e cultura trovano una sintesi. Visti i conflitti attuali, ritengo importante aprire ponti e costruire canali di dialogo con tutte le componenti che possono essere utilizzate”, ha dichiarato Ferrante.

"La conoscenza è un ponte per favorire lo scambio culturale, il senso della ricerca dello sviluppo scientifico e umano, dell’interazione dell’umanità stessa". Ha sottolineato Habtour Alderei. "La religione è una risorsa per l’umanità che unisce i popoli. L’augurio è quello di proseguire ad incentivare il confronto e una conoscenza reciproca tra le religioni e le culture". Un messaggio, quello del Presidente dell’Autorità Generale per gli Affari Islamici, ripreso anche dal rettore Rizzi. “Quella accolta oggi dall’Ateneo di Padova - ha aggiunto - è una iniziativa che ci dà il piacere di collaborare non solo in una dimensione nazionale, ma anche a livello internazionale allargando la conoscenza al di là dell’Europa. Conoscerci e trovarci qui, di persona, coinvolgendo colleghi e ricercatori dal mondo arabo, dal Marocco, dall’Egitto è molto importante. Da qui oggi emerge una forte volontà al dialogo. Il dialogo è il primo passo per evitare qualsiasi conflitto ad ogni livello, a partire da ogni individuo”.