Jorgensen (Ue): diesel essenziale per economia e difesa europea

Per l'Unione Europea "la raffinazione è strategica. Il diesel e i carburanti per l'aviazione sono essenziali per la mobilità, l'economia in generale e la nostra difesa". Lo ha detto il commissario europeo all'Energia Dan Jorgensen, oggi in conferenza stampa a Bruxelles al termine del primo incontro con il settore della raffinazione.

"Dobbiamo creare un ambiente - ha continuato - che supporti una produzione interna sufficiente di carburante in Europa, nonché la redditività a lungo termine della raffinazione europea, mentre l'Ue si decarbonizza. Guardando più avanti nel futuro, le raffinerie e i nuovi operatori devono intraprendere un percorso di produzione di più biocarburanti".

"La produzione di combustibili liquidi rinnovabili - ha notato - ha già compensato parte della riduzione della capacità di raffinazione europea. Il potenziale è significativo. Nei prossimi anni, questa produzione ci aiuterà a ridurre ulteriormente i rischi derivanti dalle importazioni di carburante. Per questo, insieme al settore, lavoreremo a una roadmap congiunta sulla sua trasformazione e sul suo contributo agli obiettivi di sicurezza dell'Ue e in linea con la nostra ambizione climatica", ha concluso.