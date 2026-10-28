circle x black
Cerca nel sito
 

Jorgensen (Ue): diesel essenziale per economia e difesa europea

Il commissario all'Energia vuole rivitalizzare la raffinazione europea, puntando anche allo sviluppo dei biocarburanti

- Fotogramma/Ipa
- Fotogramma/Ipa
Segui Adnkronos su Google
28 ottobre 2026 | 14.11
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Per l'Unione Europea "la raffinazione è strategica. Il diesel e i carburanti per l'aviazione sono essenziali per la mobilità, l'economia in generale e la nostra difesa". Lo ha detto il commissario europeo all'Energia Dan Jorgensen, oggi in conferenza stampa a Bruxelles al termine del primo incontro con il settore della raffinazione.

"Dobbiamo creare un ambiente - ha continuato - che supporti una produzione interna sufficiente di carburante in Europa, nonché la redditività a lungo termine della raffinazione europea, mentre l'Ue si decarbonizza. Guardando più avanti nel futuro, le raffinerie e i nuovi operatori devono intraprendere un percorso di produzione di più biocarburanti".

"La produzione di combustibili liquidi rinnovabili - ha notato - ha già compensato parte della riduzione della capacità di raffinazione europea. Il potenziale è significativo. Nei prossimi anni, questa produzione ci aiuterà a ridurre ulteriormente i rischi derivanti dalle importazioni di carburante. Per questo, insieme al settore, lavoreremo a una roadmap congiunta sulla sua trasformazione e sul suo contributo agli obiettivi di sicurezza dell'Ue e in linea con la nostra ambizione climatica", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Gioielliere di Treviso sui social: "Rapine? Pronto a sparare", carabinieri gli sequestrano un arsenale - Video
Incappucciati vandalizzano mostra di Laika a Roma, la street artist: "Aggressione squadrista" - Video
"Vogliamo un cambiamento", a Milano giovani in fila al consolato spagnolo per votare - Video
News to go
Attacco hacker nelle caselle mail della Camera, anche della premier Meloni
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza