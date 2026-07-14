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Kaja Kallas in Etiopia e Gibuti: la missione Ue nel Corno d'Africa

Kaja Kallas, Alta Rappresentante Ue, visita Etiopia e Gibuti per incontri diplomatici e la firma di accordi su operazioni navali Ue nel Corno d'Africa.

L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas (a destra), con Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas (a destra), con Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo - Fotogramma/Ipa
14 luglio 2026 | 16.38
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Missione nel Corno d'Africa per l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, che domani e dopodomani si recherà in visita prima in Etiopia e poi a Gibuti. Nella capitale etiope Addis Abeba, informa il Seae, Kallas incontrerà il primo ministro Abiy Ahmed e il ministro degli Esteri Gedion Timothewos.

A Gibuti Kallas visiterà le operazioni navali dell'Ue Aspides e Atalanta e firmerà un accordo sullo status delle forze Ue a Gibuti per l'operazione Aspides con il ministro degli Esteri Abdoulkader Houssein Omar e il ministro della Difesa Hassan Omar Mohamed Bourhan.

Dopo la firma, Kallas terrà un discorso pubblico e incontrerà il primo ministro di Gibuti, Abdoulkader Kamil Mohamed.

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Etiopia Kaja Kallas Gibuti Ue Corno d'Africa
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