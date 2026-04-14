Kraftwerk, campionamento e diritto d'autore: la sentenza Ue che ridefinisce il pastiche

La Corte di Giustizia dell'Ue ha chiarito oggi, in una sentenza che riguarda il celebre gruppo musicale tedesco dei Kraftwerk, il concetto di 'pastiche', un nodo delicato nel rapporto tra creazione artistica e tutela del diritto d'autore. I Kraftwerk hanno pubblicato, nel 1977, un fonogramma che conteneva il brano musicale "Metall auf Metall" (metallo su metallo).

I due fondatori dei Kraftwerk, Ralf Hütter e Florian Schneider, hanno citato in giudizio, in Germania, i due compositori (Moses Pelham e Martin Haas) del brano musicale "Nur mir" (solo a me), interpretato da Sabrina Setlur, nonché il produttore dei fonogrammi nei quali questo brano è apparso nel 1977 (e di nuovo nel 2004), la Pelham GmbH.

I due fondatori dei Kraftwerk contestano loro di aver violato il diritto connesso al diritto d’autore di cui sono titolari in qualità di produttori di fonogrammi copiando, in forma elettronica, un campione (sample) di circa due secondi di una sequenza ritmica del brano musicale "Metall auf Metall" e integrando il campione, tramite ripetizioni successive, nel brano musicale "Nur mir".

Nella causa, che dura da più di 20 anni, rimane da risolvere la questione se il campionamento in questione sia, dal 7 giugno 2021, lecito, in quanto utilizzo a scopo di 'pastiche'. Il 7 giugno 2021 è entrata in vigore, in Germania, un’eccezione al diritto d’autore e ai diritti del produttore di fonogrammi che consente, a scopo di caricatura, di parodia o di pastiche, la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico di un’opera pubblicata.

Dato che l'eccezione proviene dal diritto dell’Unione, la Corte federale di giustizia tedesca ha chiesto alla Corte di Giustizia Ue di precisare la portata della nozione di 'pastiche'.

La Corte risponde che l’eccezione relativa al 'pastiche' comprende creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, e che utilizzano alcuni dei loro elementi caratteristici protetti dal diritto d’autore, anche mediante il campionamento (sampling), allo scopo di instaurare con quelle opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale.

Il dialogo può assumere diverse forme, in particolare quella di un’imitazione stilistica aperta di queste opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con le opere stesse. Per poter constatare che un utilizzo è fatto a scopo di pastiche, è sufficiente che il carattere di pastiche sia riconoscibile dalle persone che conoscono l’opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi. Non è quindi necessario constatare che l’utilizzatore ha avuto l’intenzione di utilizzare l’opera a scopo di pastiche.

La Corte osserva che questa interpretazione dell’eccezione relativa al 'pastiche' garantisce un giusto equilibrio tra la tutela della libertà delle arti e quella del diritto d’autore, nonché la certezza del diritto. Spetta alla Corte federale di giustizia giudicare la causa intentata dai Kraftwerk, tenendo conto delle risposte della Corte.

Nella sua decisione di rinvio la Corte federale di giustizia aveva osservato che, secondo il Tribunale Superiore del Land di Amburgo, in "Nur mir" è intervenuto un incontro/confronto di natura artistica con la sequenza ritmica ripresa dal brano musicale "Metall auf Metall", in un genere musicale differente, pur essendo, nonostante il rallentamento della velocità e lo sfasamento ritmico, riconoscibile come allusione all’originale.