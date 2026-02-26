circle x black
La famiglia di Francesca Albanese fa causa all'amministrazione Trump

Querelanti sono il marito della relatrice speciale dell'Onu per i palestinesi, Massimiliano Cali, e sua figlia. Chiamati in causa anche Bondi, Bessent e Rubio

Francesca Albanese - Afp
27 febbraio 2026 | 00.00
Redazione Adnkronos
La famiglia della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i palestinesi, Francesca Albanese, ha intentato causa contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i membri della sua amministrazione per le sanzioni imposte ad Albanese. Lo riferisce il Times of Israel. I querelanti sono il marito di Albanese, Massimiliano Cali, e sua figlia. Chiamati in causa anche il Procuratore Generale degli Stati Uniti Pamela Bondi, il Segretario del Tesoro Scott Bessent e il Segretario di Stato Marco Rubio.

Albanese, a lungo accusata di antisemitismo e retorica estremista contro Israele, è stata sanzionata dall'amministrazione Trump lo scorso anno per una presunta "guerra politica ed economica" contro gli Stati Uniti e Israele.

