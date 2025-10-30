circle x black
L'Air Force One 'balla', Trump: "Volo complicato ma non tremo" - Video

Turbolenze nel lungo volo di rientro dall'Asia

Donald Trump sull'Air Force One
Donald Trump sull'Air Force One
30 ottobre 2025 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci sono venti forti in Asia, è un volo complicato. Potevamo aspettare un'ora...". Donald Trump torna negli Stati Uniti dopo il tour in Asia ma il volo di ritorno a bordo dell'Air Force One è complicato dalle turbolenze. Il presidente, come abitudine, si affaccia nel settore dell'aereo che ospita i giornalisti per rispondere alle domande dei media. La parentesi, circa un quarto d'ora, è disturbata dalle evidenti oscillazioni dell'AF One che sorprendono tutti. Trump ironizza più volte, rimanendo aggrappato allo stipite di una porta mentre risponde alle domande sull'incontro con il presidente cinese Xi Jinping.

"Sono condizioni complicate per le interviste. Vedranno il presidente Trump che 'balla' e penseranno 'non sta troppo bene, ha i tremori'. Io non ho tremori, ma la gente lo penserà", dice Trump. "Le interviste sono già complicate senza tutto questo", aggiunge.

