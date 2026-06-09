Lotta all'Ebola: l'Europa investe 16,5 milioni in Congo e prevenzione

La commissaria europea per la gestione delle crisi Hadja Lahbib ha annunciato un ulteriore sostegno dell'Ue di 16,5 milioni di euro per contrastare l'epidemia di Ebola, dopo una visita al personale in prima linea nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc), il Paese più colpito insieme all'Uganda, e incontri con l'Unione Africana e i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) in Etiopia. Lo comunica la Commissione.

Dei 16,5 mln, 6,5 milioni servono per rafforzare l'Iniziativa africana per la genomica dei patogeni, per fornire attrezzature alle squadre in prima linea, formare gli operatori sanitari e migliorare la sorveglianza attraverso la diagnostica; 5 milioni vanno all'Organizzazione Mondiale della Sanità per rafforzare la sorveglianza e l'accesso ai dispositivi di protezione individuale.

Infine, vi è un contributo in natura di 5 milioni in attrezzature per i test, tra cui dispositivi diagnostici rapidi e kit per analisi di laboratorio, da distribuire rapidamente dove sono più necessari.

A Bunia, capoluogo dell'Ituri, la regione della Rdc dove è scoppiata l'epidemia, Lahbib ha incontrato gli operatori sanitari in prima linea impegnati nel trattamento dell'Ebola, nella prevenzione e nel controllo delle infezioni. Ad Addis Abeba, in Etiopia, ha tenuto incontri con l'Unione Africana e l'Africa Cdc per rafforzare il coordinamento.

Per Lahbib, "la sicurezza sanitaria è una responsabilità condivisa: i virus non si fermano alle frontiere; non si curano della politica. L'Europa continuerà a sostenere l'Africa Cdc, l'Oms e le comunità in prima linea in questa epidemia. Non si tratta solo di contenere un virus. Si tratta di dimostrare che, quando sono in gioco delle vite umane, il mondo può ancora unirsi e agire".

Il mese scorso, la Commissione aveva già stanziato 15 milioni di euro in aiuti umanitari per la risposta all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Nel 2026, sono stati stanziati complessivamente oltre 115 milioni di euro per il sostegno umanitario di emergenza nella regione dei Grandi Laghi e in Uganda. Un ponte aereo umanitario dell'Ue, insieme all'Unicef, ha consegnato quasi 100 tonnellate di rifornimenti nella parte orientale della Rdc, tra cui medicinali, dispositivi di protezione, materiali per il controllo delle infezioni e tende, e l'Ue sta organizzando altri cinque voli per la Rdc.