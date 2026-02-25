circle x black
Louvre, presidente della Reggia di Versailles sarà il nuovo direttore

Christophe Leribault prende il posto di Laurence des Cars, che si è dimessa

La Piramide del Louvre (Fotogramma/Ipa)
25 febbraio 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
Il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d'Orsay fino al 2024, Christophe Leribault, sarà il nuovo direttore del Museo del Louvre. E' quanto apprende Bfmtv. Prende il posto di Laurence des Cars, che si è dimessa ieri dopo gli scandali che hanno travolto il museo più visitato al mondo, tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre. Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni di des Cars affermando che il Museo del Louvre ha bisogno di ''un nuovo slancio''.

