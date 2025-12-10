circle x black
Cerca nel sito
 

"Depilare sopracciglia e vestire di nero": gli appunti di Luigi Mangione prima di uccidere Thompson

Resa nota in tribunale La 'strategia di sopravvivenza' scritta prima dell'omicidio dell'amministratore delegato di UnitedHealthcare

Luigi Mangione - (Afp)
Luigi Mangione - (Afp)
10 dicembre 2025 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

''Depilarsi le sopracciglia'', per essere meno riconoscibile. ''Muoversi di notte, quando l'Fbi rallenta'' e ''stare lontano dalle telecamere di sicurezza''. Ma prima ''acquistare scarpe nere, quelle con le strisce bianche sono troppo visibili''. Sono questi alcuni degli appunti che il 27enne Luigi Mangione ha scritto, per se stesso, prima di uccidere l'amministratore delegato di UnitedHealthcare, Brian Thompson, a dicembre dello scorso anno davanti a un hotel di Manhattan, dove avrebbe dovuto partecipare a una riunione con gli investitori. Una vera e propria strategia di sopravvivenza, con tanto di mappa disegnata a mano delle zone da evitare e di quelle dove, invece, sarebbe stato più sicuro muoversi.

Nell'elenco delle cose da fare, Mangione ha scritto anche di dover trascorrere più di tre ore lontano dalle telecamere di sicurezza e di utilizzare mezzi di trasporto diversi per "interrompere la continuità delle telecamere" ed evitare il tracciamento. "Controllare i report per la situazione attuale", recita un altro punto, probabilmente un riferimento alla necessità di verificare le notizie sull'assassino di Thompson e la ricerca del killer.

Gli appunti sono stati mostrati durante un'udienza preliminare in tribunale dove gli avvocati di Mangione hanno cercato di impedire ai pubblici ministeri di utilizzare le prove sequestrate durante il suo arresto in un McDonald's in Pennsylvania il 9 dicembre 2024. In tribunale è stato anche mostrato il video dell'arresto, girato da una bodycam indossata da un agente. Quando hanno arrestato Mangione gli agenti di polizia hanno trovato una pistola calibro 9 che, secondo l'accusa, corrisponde a quella usata per uccidere Thompson, un silenziatore e un quaderno rosso che hanno descritto come un "manifesto".

Gli avvocati di Mangione non hanno contestato l'autenticità degli appunti, né la provenienza degli altri oggetti sequestrati, ma sostengono che dovrebbero essere esclusi perché la polizia non ha ottenuto un mandato prima di perquisire il suo zaino. Mangione si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio a livello statale e federale. Le accuse a livello statale prevedono la possibilità dell'ergastolo, mentre i procuratori federali chiedono la pena di morte.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Luigi Mangione processo Luigi Mangione oggi Luigi Mangione cosa ha fatto Luigi Mangione chi è Luigi Mangione ultime notizie Luigi Mangione chi ha ucciso Brian Thompso
Vedi anche
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza