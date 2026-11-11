Jennifer Balcarras, 48 anni, e Selah Reed, 20, erano uscite per camminare lungo un sentiero nella Columbia Britannica quando sarebbero state attaccate

Quattro ﻿orsi grizzly, una femmine e i suoi tre cuccioli sono stati abbattuti nella Columbia Britannica canadese dopo l'attacco in cui sono morte Jennifer Balcarras, 48 anni, e sua figlia Selah Reed , 20. Le due donne erano uscite a inizio mese per una passeggiata lungo un sentiero nella zona di Bella Coola. L'ispettore del servizio provinciale per la tutela della fauna, Jeff Tyre, ha riferito che le analisi del Dna e gli altri elementi raccolti hanno confermato il coinvolgimento dei quattro animali, abbattuti per ragioni di sicurezza pubblica.

Secondo Tyre, citato da Bbc, all'origine dell'attacco ci sarebbe probabilmente un comportamento predatorio, un evento tuttavia "molto raro". Le analisi del Dna hanno inoltre escluso che i quattro orsi fossero coinvolti anche nell'attacco a una scolaresca avvenuto nella stessa zona nel novembre 2025, in cui erano rimaste ferite 11 persone, due in condizioni critiche. Samuel Schooner, capo eletto della Nuxalk Nation, la banda governativa del popolo Nuxalk di Bella Coola, ha detto che l'episodio ha riaperto una ferita nella comunità e ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime.