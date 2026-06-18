Merz: "Nessun nuovo debito europeo", la Germania frena sul bilancio Ue

La Germania resta contraria ad emettere "nuovo debito europeo". Lo ha ribadito il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.

Per Merz, l'Mff 2028-34 è una "questione molto difficile", della quale occorrerà "discutere intensamente nel corso dell'anno". Domani "ci sarà un dibattito orientativo su questo tema. Dal mio punto di vista, l'ho chiarito: non ci può essere nuovo debito europeo".

Ed è per questo, ha aggiunto, che "dovremo impegnarci a fondo nella seconda metà dell'anno per approvare il bilancio per gli anni dal 2028 in poi. Ma questo compito sarà per noi più urgente nella seconda metà dell'anno che nella prima", ha concluso.