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Migranti, Minniti: "Non emergenza ma fenomeno globale, sfida è gestione dei flussi"

"Per farlo serve creare canali legali di ingresso e contrastare quelli illegali, in particolare combattendo i trafficanti di esseri umani"

Migranti, Minniti:
21 aprile 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le migrazioni non vanno considerate un’emergenza, ma un fenomeno strutturale che riguarda tutto il mondo. Sono sempre esistite e continueranno a esistere, quindi non possono essere affrontate con misure temporanee o emergenziali. La sfida è gestire i flussi in modo ordinato ed efficace. Per farlo servono due azioni principali: creare canali legali di ingresso e contrastare quelli illegali, in particolare combattendo i trafficanti di esseri umani". Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, intervenuto all’evento 'Kenya: un grande paese che guarda al futuro' al Campus della Luiss Guido Carli, con ospite il presidente del Kenya William Samoei Ruto.

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Minniti ha poi sottolineato che le nuove generazioni africane "non devono essere viste come una minaccia, ma come una risorsa. In Paesi come il Kenya i giovani sono sempre più formati e preparati". Per questo "è fondamentale puntare su istruzione e cooperazione internazionale, valorizzando il capitale umano e costruendo politiche condivise tra Europa e Africa" ha concluso.

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migranti minniti med or flussi africa italia kenya
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