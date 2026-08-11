Migranti: scontro Italia-Germania sui dublinanti, l'Ue valuterà a ottobre

La Commissione Europea non commenta le tensioni tra Germania e Italia sul rinvio nella Penisola dei cosiddetti 'dublinanti', i richiedenti asilo sbarcati in Italia e poi trasferitisi in Germania, che Berlino vorrebbe rimandare indietro, come prevede il patto Ue sulla migrazione e l'asilo.

Una valutazione dell'applicazione delle regole del patto da parte degli Stati membri, dice a Bruxelles durante il briefing con la stampa il portavoce Guillaume Mercier, verrà fatta nel mese di "ottobre".

Il portavoce non ha risposto alle domande sulla fattibilità, in base al diritto Ue, della detrazione che il governo italiano vorrebbe applicare al numero dei dublinanti in arrivo dalla Germania, sottraendo dal totale il numero dei migranti sbarcati sulle coste della Penisola da navi gestite da Ong tedesche. "Non possiamo aggiungere altro", ha spiegato.