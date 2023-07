Miss Olanda 2023, vince modella trans Rikkie Valeri Kollè: polemiche social

"Ce l'ho fatta". Inizia così il post su Instagram di Rikkie Valeri Kollè, neo Miss Olanda, 22enne volto già noto nei Paesi Bassi, modella e attrice transgender. Una elezione, quella della donna che ha iniziato il percorso di transizione in pre adolescenza, che ha sollevato non poche polemiche social nel Paese e nel mondo. A Rikkie, infatti, si contesta la partecipazione a un concorso riservato alle donne quando "esistono concorsi per sole trans" e di aver "rubato il titolo" grazie alla "chirurgia plastica e al trucco" e di essere "tutto tranne che una bellezza naturale". "Un insulto a tutte le donne", attaccano con ferocia sui social, mentre criticano la vittoria assegnata solo perché, a loro dire, "i Paesi Bassi vogliono mostrare quanto sono moderni". Ampio però anche il fronte dei supporter della 22enne, ora "simbolo" della comunità LGBTQI+ nel Paese e nel mondo, "orgoglio della comunità trans" in particolare e dimostrazione pratica che "le donne trans sono donne" come tutte le altre.

Dal canto suo, Rikkie risponde a tutti, detrattori e fan, senza ulteriori polemiche ma con la voglia di condividere la gioia per un evento che a suo modo ha fatto storia ma anche da apripista: "È irreale ma posso chiamarmi Miss Olanda 2023. È stato un percorso educativo e bellissimo", ricorda, dicendosi "molto orgogliosa e felice che non riesco nemmeno a descriverlo" oltre ad aver reso "orgogliosa la mia comunità e mostrare che si può fare".

"E sì - continua la miss - sono trans e voglio condividere la mia storia, ma sono anche Rikkie ed è questo che conta per me. L'ho fatto da sola e ne ho amato ogni momento", dice.

E dopo aver fatto i ringraziamenti di rito, promette che "questo è solo l'inizio" mentre si prepara a partecipare a Miss Universo. "Ovunque tu sia nel mondo - si rivolge ancora ai fan -, io voglio esserci per te ed essere l'esempio che mi è mancato da piccola".