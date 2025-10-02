circle x black
Cerca nel sito
 

Mo, l'esperto: dall'abbordaggio all'espulsione, cosa succede ora agli attivisti fermati

Il prof. Gialuz: "Da Stati interessati protezione diplomatica per espulsione rapida, chiave vicenda più politica che giuridica - Al rientro no spazi per contenziosi da parte dei singoli"

(Flotilla - Afp)
(Flotilla - Afp)
02 ottobre 2025 | 18.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Da una sorta di "detenzione amministrativa" all'"espulsione rapida" per gli attivisti della Flotilla bloccati al largo della costa di Gaza. A spiegare all'Adnkronos i possibili scenari dopo l'abbordaggio da parte delle autorità israeliane è il professore ordinario di Diritto processuale penale all'Università di Genova Mitja Gialuz secondo il quale in ogni caso la "chiave di lettura più corretta per questo caso è politica e non giuridica".

Nella vicenda della Flotilla "c'è stato un intervento da parte degli Stati di cittadinanza delle persone coinvolte, che hanno esercitato una forma di protezione diplomatica per ottenere un'espulsione rapida" osserva Gialuz aggiungendo che gli attivisti ora sono sottoposti a "una forma di 'detenzione amministrativa': sono stati condotti al porto e verranno portati in un centro di detenzione in vista dell'espulsione". Davanti al giudice israeliano Gialuz non vede spazi per non convalidare l'espulsione: "E' una vicenda che verrà gestita anche a livello politico e penso che Israele abbia tutto l'interesse, in questa fase, a non aprire procedimenti penali o - se li aprisse - a sospenderli per dare corso all'espulsione, fatte salve vicende singole e specifiche", osserva.

"Immagino che gli attivisti contestino la legittimità dell'operazione di Israele in acque internazionali e che, attraverso i suoi militari, è intervenuto a bordo di imbarcazioni o navi battenti bandiera di Paesi stranieri perché, sulla base della Convenzione del Mare, in acque internazionali l'unica giurisdizione è quella dello Stato della bandiera". Nel caso in cui gli attivisti si rifiutassero di firmare eventuali verbali "l'espulsione andrebbe avanti comunque, magari con tempi un po' più lunghi".

Quanto poi a eventuali contenziosi che potrebbero aprirsi contro Israele una volta che gli attivisti avranno fatto rientro nei loro Paesi, il prof. Gialuz osserva: "Questo è un ulteriore aspetto che non riguarda però i singoli perché non hanno spazi per fare un ricorso direttamente".

"Potrebbe accadere che degli Stati facciano valere questa violazione, naturalmente non è facilissimo pensare in quale contesto - osserva l'esperto - Davanti al Tribunale del Mare è necessario il consenso anche di Israele di sottoporsi alla valutazione di un tribunale che ha una valenza arbitrale; davanti alla Corte internazionale ancora meno perché è noto che Israele rifiuta quella giurisdizione". "Mi pare quindi complicato immaginare un seguito con un contenzioso tra singoli Paesi e Israele", sottolinea il prof. Gialuz secondo il quale potrebbero esserci al limite "conseguenze sul piano diplomatico da parte di Paesi laddove, ritenendo violata la propria sovranità che si estende alle navi in acque internazionali, facciano valere delle reazioni".

Ma per l'esperto la vicenda della Flotilla, "una manifestazione internazionale finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale rispetto a gravi violazioni di diritti nel territorio occupato di Palestina" va letta in "chiave politica più che strettamente giuridica".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Flotilla Israele attivisti Flotilla Global Sumud Flotilla
Vedi anche
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza