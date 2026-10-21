Il giovane è deceduto durante una diretta streaming

Incidente choc per un influencer tedesco. Manuel Otto, 30 anni, è morto a 30 anni in seguito a un incidente avvenuto durante una diretta sul proprio canale Twitch, come riportato da TMZ. Il giovane aveva creato un popolare gioco multiplayer quando aveva 14 anni.

A comunicarlo è stato un portavoce di 'Stick Run', proprio il gioco creato da Otto, che ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosceva l'esistenza del video, ammettendo l'ipotesi del suicidio. Twitch ha provveduto a buttare giù immediatamente la diretta rimuovendo così il video dalla propria piattaforma per evitare che si diffondesse sul web.