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Morto il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber aveva 27 anni

Il modello è deceduto domenica in una struttura di riabilitazione

Presley Gerber e Cindy Crawford - Ipa
Presley Gerber e Cindy Crawford - Ipa
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21 settembre 2026 | 06.47
Paolo Bellino
LETTURA: 1 minuti

Il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber, è morto all'età di 27 anni. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha dichiarato che Gerber è deceduto domenica in una struttura di riabilitazione. La causa del decesso, come riporta Cnn, non è stata resa nota. L'addetto stampa di Crawford ha confermato la notizia, dichiarando alla Cnn: "La famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento molto difficile e doloroso".

Nato in California nel 1999, Gerber è uno dei due figli che Crawford ha avuto con l'imprenditore Rande Gerber. Come sua sorella, Kaia Gerber, è entrato nel mondo della moda in giovane età, debuttando in passerella per la casa di moda italiana Moschino a soli 16 anni. Negli ultimi anni, Gerber aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale e dell'uso di droghe.

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Cindy Crawford figlio Presley Gerber Cindy Crawford
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