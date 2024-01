La piccola trovata in strada a Newham, nella zona est di Londra, avvolta in un asciugamano

Avvolta in un asciugamano. 'Adagiata' in un sacchetto della spesa. Così è stata trovata una neonata a Newham, nella zona est di Londra, dove le temperature sono gelide. A ritrovarla è stata una persona a spasso con il cane, che ha tenuto la piccola al caldo fino all'arrivo dei paramedici.

La Polizia, riporta la Bbc, assicura che la bimba è salva, in ospedale e la persona che l'ha trovata "ha contribuito a salvarle la vita" tenendola al caldo e ora "il pensiero va alla mamma della bambina" con i timori per la sua salute "dal momento che avrà passato un momento drammatico e avrà bisogno di attenzione medica immediata dopo la nascita".

Per Newham, purtroppo, la storia della piccola è solo l'ultima. E' la terza volta, ricorda la Bbc, che un neonato viene trovato qui in quattro anni, dopo il caso di una bimba lasciata in un parco nel febbraio 2019 e di un bambino trovato lungo una strada nel gennaio 2020.

Elsa è il nome che intanto è stato dato dallo staff dell'ospedale alla bimba trovata nelle ultime ore a Newham. Si ritiene fosse nata da meno di un'ora quando è stata salvata. La Polizia ha ricevuto la segnalazione ieri sera intorno alle 21.15.

"Riteniamo che Elsa avesse meno di un'ora quando è stata trovata - ha spiegato questo pomeriggio il sovrintendente capo Simon Crick in dichiarazioni rilanciate dalla rete britannica - Non sappiamo da quanto fosse lì quando è stata trovata". "Credo che la persona che passeggiava con il cane - ha aggiunto - abbia sentito il pianto della bambina".