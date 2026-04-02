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Norme digitali: l'Ue delinea i confini con gli Usa, no comitati congiunti

A quanto si apprende a Bruxelles, sono in corso le trattative per appianare le tensioni sul digitale con Washington, ma la Commissione non sarebbe intenzionata a spingersi così avanti.

Ue e Usa trattano sul digitale - Fotogramma/Ipa
Ue e Usa trattano sul digitale - Fotogramma/Ipa
02 aprile 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non sarebbe previsto, a quanto si apprende a Bruxelles, alcun coinvolgimento delle autorità statunitensi nei procedimenti decisionali dell'Ue in materia di digitale, né alcun comitato congiunto Ue-Usa e neppure procedure di cooperazione nei casi di 'enforcement' delle norme Ue.

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Le trattative con gli Usa per trovare un modo di appianare le tensioni generate dalle norme Ue nel campo digitale sono in corso e l'Unione è pronta a rafforzare la cooperazione con le autorità competenti degli Usa sulle questioni digitali.

Ma la Commissione, sempre a quanto si apprende, non sarebbe pronta a spingersi fino al punto di concedere a Washington un diritto di codecisione sull'attuazione delle norme Ue, come riportato ieri dall'Handelsblatt.

Le tensioni sul digitale tra le due sponde dell'Atlantico si sono acutizzate da quando è arrivato alla Casa Bianca Donald Trump, ma conta anche la diversità delle sensibilità americana ed europea riguardo alla libertà di parola: gli Usa hanno il primo emendamento, dove si stabilisce tra l'altro che "il Congresso non promulgherà leggi (...) che limitino la libertà di parola, o della stampa".

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Ue digitale Usa libertà di parola
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